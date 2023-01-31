В Ейском районе отменили режим повышенной готовности, введенный на новогодние праздники

На территории Ейского района отменили действие режима «повышенная готовность», введенного 1 декабря прошлого года на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Режим функционирования "Повышенная готовность" отменен в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его введения»,— говорится в сообщении.

Действие режима официально прекратится 31 января с 18:00. Соответствующее постановление 30 января вынесли местные власти.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram