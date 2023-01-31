Холдинг «Ариант» увеличил производство на 30% в 2022 году

Группа компаний «Ариант» в прошлом году нарастила выпуск продукции на 30%, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ариант» Фото: пресс-служба ГК «Ариант»

По данным холдинга, за 12 месяцев 2022 года винодельня «Кубань-Вино» выпустила 83,7 млн бутылок вина, что на 19,5 млн бутылок больше, чем в предыдущем году. «Центр пищевой индустрии-Ариант» произвел 39,4 млн бутылок алкогольных напитков.

Возросли площади насаждения винограда — поля агрофирмы «Южная» увеличились до 9,4 тыс. га. В питомнике группы компаний было произведено 2 млн саженцев. Валовый урожай винограда составил 113 тыс. тонн. Агрофирма «Ариант» реализовала 91 тыс. тонн мясной продукции.

Анастасия Назарова