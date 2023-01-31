В Минпромторге хотят сохранить АО НИИК с участием нового инвестора

Как рассказали в Научно-исследовательском и проектный институте карбамида (АО НИИК, Дзержинск) сейчас идет подготовка мирового соглашения с потенциальным инвестором и основными конкурсными кредиторами. В ноябре 2022 года НИИК был признан банкротом и вошел в конкурсное производство с долгами на сумму свыше 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

Однако несмотря на банкротную процедуру, деятельность института не была прекращена. За его сохранение выступает и Минпромторг РФ: в министерстве по поручению администрации президента разбираются в непростой экономической ситуации, сложившейся вокруг предприятия. На прошлой неделе под председательством директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Михаила Юрина состоялось очередное совещание. На нем кредиторы и потенциальный инвестор подтвердили свою позицию по сохранению деятельности института, сообщили в НИИК. Название инвестора до утверждения мирового соглашения не разглашается.

«По согласованию с кредиторами мы продолжаем выполнять договорные обязательства, заключаем новые контракты, принимаем на работу персонал. У нас отсутствует задолженность по текущим налоговым выплатам и заработной зарплате. НИИК – это единственная в России компания, которая обладает собственными технологиями производства карбамида, метанола, азотной кислоты, меламина, аммиачной селитры и других продуктов, а также технологиями диагностики и ремонта оборудования. Сейчас это особенно актуально в связи с уходом с российского рынка основных зарубежных лицензиаров технологий минеральных удобрений», – добавили в АО НИИК.

Иван Сергеев