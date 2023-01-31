Росатом рассматривает возможность строительства в Татарстане атомной станции

Росатом рассматривает вариант со строительством на территории Татарстана атомной энерготехнологической станции для производства водорода. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» заявил первый замглавы компании «ОБКМ Африкантов» (входит в Росатом) Виталий Петрунин.

«На сегодня проект ориентирован на производство чистого водорода, потому что изначально в технических требований была ориентация на экспорт на Запад. Сейчас мы пересматриваем концепцию, поскольку сами понимаете, какая ситуация», — отметил господин Петрунин.

В частности,, по его словам, компании интересен выпуск не только водорода, но и метанола, аммиака или карбамида.

Помимо Татарстана предприятие рассматривает возможность открытия станции в МОсковской области, в Димитровграде и северных субъектах РФ. Сумма вложений составит сотни миллиардов руб. Объект планируется запустить через 12 лет.

"Ъ-Казань"