Осужденный за изготовление взрывчатки дончанин не смог оспорить приговор

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор жителю региона Алексею Власенко, осужденному за подготовку к изготовлению взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Как ранее сообщалось, подсудимый состоял в неонацистской экстремистской организации«Маньяки Культ Убийств» («МКУ» признанно террористической организацией). В октябре прошлого года Алексей Власенко был осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ), и приговорен к заключению на срок 4 года и девять месяцев. Также его обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, но она оставила приговор в силе.

Анастасия Назарова