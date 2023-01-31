Из-за заболеваемости ОРВИ в 58 школах Удмуртии частично прекратили образовательный процесс

В Удмуртии с период с 23 по 29 января ОРВИ заболели 15 267 человек, в числе которых 8 871 ребенок в возрасте до 14 лет. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, наиболее высокие показатели отмечаются у детей в возрасте до 6 лет.

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 7 778 человек. Это составляет 50,9% от общего количества заболевших в регионе.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ полностью закрыли одну школу в Якшур-Бодьинском районе, а также детский сад в Граховском районе. Частично образовательный процесс приостановили в 144 классах в 58 школах и 63 группах в 46 детских дошкольных учреждениях.

По результатам лабораторных исследований за неделю также выявлено 478 вирусов гриппа.