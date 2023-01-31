Руководители саратовского ООО задержаны за взятку сотруднику дирекции дорожного хозяйства

В Саратове в отношении директора ООО и его заместителя возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, 25 ноября директор и его заместитель передали 100 тыс. руб. сотруднику «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства» Саратовской области. Эта сумма являлась первой частью от ранее оговоренной взятки в размере 750 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание акта о допуске организации к производству работ в рамках государственного контракта.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по уголовному делу проводятся следственные действия.

Марина Ковалева