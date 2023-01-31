На Кубани за год число полученных взяток сократилось на 22%

В Краснодарском крае по итогам 2022 года число полученных взяток сократилось на 22,7% по отношению к показателю предыдущего года. Сведения об этом опубликованы на портале Генпрокуратуры РФ в разделе статистики.

Всего за прошлый год в регионе зарегистрировали 217 коррупционных преступлений, связанных с получением. Годом ранее их число достигало 277 зафиксированных случаев. Также снизилось число дачи взятки. В 2022 году правоохранительные органы выявили 88 случаев взяточничества за период января-декабря 2022 года (103 в 2021 году).

Число экономических преступлений, выявленных на Кубани, за год снизилось на 8,7% и составило 4,5 тыс. случаев (4,9 тыс. годом ранее).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram