Депутаты «Единой России» займутся патриотическим воспитанием школьников и студентов

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев выступил с предложением о полном вовлечении депутатов всех уровней в патриотическое воспитание. Об этом он сообщил сегодня на Совете глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края.

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Вячеслав Григорьев пояснил, что в рамках поручения президента России и губернатора Пермского края проводятся мероприятия по усилению воспитательной работы в школах, вузах и ссузах. «Кроме нас с вами детей наших воспитывать в том духе, в котором мы хотим, никто не будет. Кроме нас, родителей и школ»,— заявил депутат. По его словам, дети узнают информацию из пабликов, и там она односторонняя.

Господин Григорьев отметил, что сейчас министерство образования и науки готовит содержательный контент. «Я же выступаю с предложением к вам о полном вовлечении в этот процесс депутатов всех уровней: муниципальных, депутатов законодательного собрания. Депутатам, кто избран от партии “Единая Россия”, соответствующая установка будет дана. Это будет их партийное поручение. Я прошу их использовать как ресурс, потому что им придется общаться с детьми, отвечать на неудобные, может быть, вопросы. Но повторю, кроме нас этого никто не сделает»,— подчеркнул депутат.

Приступить к работе в учебных заведениях планируется в середине февраля. Вячеслав Григорьев посоветовал коллегам составить список людей, которые будут заниматься этими вопросами. «Это лидеры общественного мнения: депутаты, военные комиссары. И работа будет вестись на постоянной основе»,— уточнил народный избранник.