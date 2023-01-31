В Заинском районе Татарстана простили с погибшим на Украине старшиной ракетно-артиллерийской батареи

В Татарстане в Заинском районе прошло прощание со старший зенитной ракетно-артиллерийской батареи Василием Каплиным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТНВ.

Дата его гибели не уточняются. Известно, что он погиб во время штурма опорного пункта противника в составе мотострелковой роты в результате огня снайпера.

Погибший родился в селе Александровская Слобода в Заинском районе. В 2008 году он прошел службу в армии, после чего подписал контракт на военную службу в ВС РФ, Десять лет отслужил в Федеральной погранслужбе, а 2018 году он заключил контракт с Минобороны.

"Ъ-Казань"