Находящегося в федеральном розыске жителя Удмуртии задержали в Можге из-за нетрезвого состояния

Сотрудники Росгвардии в Можге задержали 45-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за уклонение от исполнения наказания. Нетрезвый местный житель попал в поле зрения сотрудников вневедомственной охраны во время патрулирования, сообщает пресс-служба управления ведомства.

В ходе выяснения личности задержанного было установлено, что гражданин с сентября прошлого года находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания и контроля уголовно-исполнительской инспекции. Ранее он умышленно причинил средней тяжести вред здоровью (. 1 ст. 112 УК РФ), после чего суд заключил его под стражу.

Задержанного передали сотрудникам полиции.