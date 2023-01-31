Кубань заняла четвертое место в РФ по доле вакансий для строителей

Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров по доле вакансий в сфере строительства на четвертой позиции. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала HeadHunter.

Доля предложений о трудоустройстве для строителей на Кубани составляет 4% от общего числа доступных в регионе вакансий. Первые три позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Чаще всего компании приглашают на работу агентов по недвижимости (17%). Востребованными оказались инженеры-проектировщики, конструкторы (по 12%), слесари-сантехники (10%), разнорабочие и машинисты (по 8%).

«Что касается заработных плат, то средняя предлагаемая специалистам строительной сферы в Краснодарском крае заработная плата по итогам 2022 года составила 67 тыс. руб., что оказалось на 7 тыс. больше, чем двумя годами ранее, и на 1 тыс. руб. больше, чем в 2021 году»,— говорится в исследовании.

Специалисты ресурса отмечают, что отношение числа вакансий к количеству резюме соискателей составляет 1,5, что говорит о нехватке кадров в сфере строительства края.

Анастасия Донскова

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