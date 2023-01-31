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Центр физики и математики в Сарове определил 10 научных направлений работы

Национальный центр физики и математики (НМФЦ) в Сарове будет работать по 10 научным направлениям. Они связаны с теоретической физикой, ядерной физикой и «задачами завтрашнего дня» – с использованием искусственного интеллекта и супервычислений, с фотонными технологиями. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Научный центр в Сарове создается по поручению Владимира Путина для исследований мирового уровня. Участие принимают специалисты «Росатома», ученые Российской академии наук (РАН), Курчатовского института, МГУ и других научных организаций. НЦФМ планируется построить к 2025 году, на эти цели правительство РФ направит 5 млрд руб.

«Мы с большой надеждой относимся к этому научному центру. Верим, что там появятся новые Курчатовы, Зельдовичи, Харитоны, которые будут работать далеко не только на интересы ядерного оружейного комплекса»,– сказал Алексей Лихачев.

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