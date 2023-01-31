СГК увеличит вложения в развитие теплосетевого комплекса Кемерова в 1,8 раза — до 2,2 млрд руб.

В 2023 году ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) направит на обновление и развитие теплосетевого комплекса в Кемерове 2,2 млрд руб. собственных средств. Это почти на 1 млрд больше вложений прошлого года, заявил во время прямого эфира в телеграм-канале СГК online заместитель технического директора СГК Сергей Иванов.

Привлечение дополнительных инвестиций стало возможным благодаря отнесению города в ценовую зону (переход к тарифному регулированию по методу альтернативной котельной), сообщает в своем тг-канале филиал СГК в Кузбассе. При этом, по словам Сергея Иванова, ожидается также дополнительное финансирование из Фонда национального благосостояния, инвестиционные проекты и объёмы их финансирования находятся в проработке с органами исполнительной власти.

Распоряжение об отнесении Кемерова в ценовую зону теплоснабжения премьер российского правительства Михаил Мишустин подписал в августе 2021 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово