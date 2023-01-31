Два святилища включили в перечень объектов культурного наследия Удмуртии

Два святилища в Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о территориальном святилище среднечепецких удмуртов Губервось-1 в Глазовском районе и окружном святилище верхнечепецких удмуртов Лек ошмес в Игринском районе, сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии

Так, по представленным данным, памятник историко-культурного наследия «Губервось» основан приблизительно в XII-XIII вв. Появление святилища в низовьях Убыти связано с процессами колонизации Вятского края и последовавшей позднее христианизации северных удмуртов. С появлением первого прихода в селе Елово место было разрушено.

Святилище Лек ошмес относят к XVI в. Во время сева здесь резали белого бычка либо жеребенка на поляне перед родником, кровь пускали на землю, а кости оставляли на поляне. На моления съезжались жители близлежащих и отдаленных районов. В советское время заклание крупных животных не практиковалось, однако во время посевной или сенокоса здесь совершали обрядовую трапезу с заварухой.