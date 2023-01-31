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Коммерсантъ FM
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«Почти всегда такие помещения девелоперы продают»

Светлана Бардина — о коммерческой недвижимости

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему большинство девелоперов предпочитают продавать, а не сдавать помещения под магазины и кафе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Собственная инфраструктура ЖК традиционно располагается на первых этажах или в стилобате. Почти всегда коммерческие помещения, где размещаются кафе и магазины, застройщики продают, как квартиры и машино-места. В элитном сегменте столичной жилой недвижимости такие объекты реализуют почти три четверти девелоперских компаний.

Лишь 27% готовы сдавать их в аренду, тем самым поддерживая концепцию жилого комплекса, а также статус заявленной инфраструктуры, полагают эксперты холдинга РСТИ и компании Intermark Real Estate. Они основывались на результатах исследования предложений для бизнеса в высокобюджетных многоквартирных домах.

Инфраструктура в современных жилых комплексах становится разнообразнее и занимает все большую долю от общего объема продаваемой площади — до 15%. При этом управление таким форматом квадратных метров для девелоперов все еще является непрофильным бизнесом. С одной стороны, это решение оправдано, отмечают брокеры. Застройщики сконцентрированы на скорейшем выходе из проекта после продажи всех площадей, чтобы строить другие.

С другой — когда девелопер остается владельцем коммерческих помещений, он следит за сохранением заявленной концепции и контролирует набор услуг и сервисов, предусмотренных еще на этапе проектирования комплекса. Пока таких проектов довольно мало — застройщики сдают небольшие коммерческие лоты в аренду менее чем в трети высокобюджетных жилых домов. С крупными же форматами дело обстоит немного иначе. Ведь даже если девелопер их продает, то они почти никогда не меняют своего назначения.

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