Подрядчика областной коммунальной компании осудят за мошенничество

Директора компании-подрядчика «Нижегородской областной коммунальной компании» (НОКК) обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела в 2017-2018 годах обвиняемый изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ по автоматизации и диспетчеризации котельных Семеновского филиала НОКК. Эти документы он представил на подпись заказчику. Однако на деле работы выполнены не были.

Ущерб от действий подрядчика оценен в 2,4 млн руб. Уголовное дело передано в суд.

Владимир Зубарев