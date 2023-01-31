На Ульяновском автомобильном заводе назначен новый генеральный директор

С 1 февраля генеральным директором ООО «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ», 100% принадлежит ПАО «Соллерс») становится Алексей Спирин, занимающий с 2019 года пост исполнительного директора. Об этом сообщил во вторник сам гендиректор предприятия Адиль Ширинов, возглавлявший завод с 2019 года, в своем видеообращении к коллективу ООО «УАЗ».

Алексей Спирин, по данным Kartoteka.ru, также является президентом ООО «Индустриальный парк УАЗ» и гендиректором ООО «Дистрибьюторский центр» (Ульяновск, относится к группе «Соллерс»).

Алексея Спирина господин Ширинов назвал «своим давнишним соратником и партнером по бизнесу», с которым вместе трудится 15 лет.

Он отметил, что «сегодня наступило то время, когда в группе («Соллерс». – «Ъ») необходимо сделать определенные изменения», и назначение Алексея Спирина «совпадает еще с тремя назначениями в группе»: в ООО «Соллерс Алабуга» гендиректором назначается Алексей Матасов, Заволжский филиал ООО «УАЗ» (Нижегородская область) возглавит Ильнур Сахабиев, производственную площадку «Соллерса» во Владивостоке (ООО «Автомобильные Индустриальные Технологии») возглавит Ильдар Хисматуллин. Назначения господин Ширинов объяснил необходимостью прихода «молодого и в то же время зрелого поколения» «с той энергетикой, свойственной молодости, которую излучают эти люди», и уже имеющимся «большим опытом работы». «Я со своей стороны сосредоточусь на стратегии развития группы с точки зрения определения правильных партнерств, развития компонентной базы, развития стратегии продаж. Мы хотим находить грамотные экономические решения с точки зрения переплетения всех наших активов», – подчеркнул Адиль Ширинов.

Сам господин Ширинов остается работать в должности председателя совета директоров ПАО «Соллерс».

Адиль Ширинов был избран на должность председателя совета директоров ПАО «Соллерс» 30 июня 2022 года после того как основной владелец ПАО «Соллерс Авто» Вадим Швецов передал контролирующую долю (76,7%) менеджменту компании. 27 июня сообщалось, что подконтрольное Швецову ООО «Соллерс Груп», владевшее 76,7% акций автоконцерна, продало весь принадлежавший ему пакет новому владельцу - ООО «Альтер Инвест» (Химки, 35,5% – гендиректор «Соллерс» Николай Соболев, 39,5% – Адиль Ширинов, 20% – Зоя Каика).

Сергей Титов, Ульяновск