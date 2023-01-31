Бизнесмена из Кингисеппа заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ за провоз мигрантов через границу

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области задержал руководителя одной из местных компаний по подозрению в даче взятки сотруднику отдела пограничного управления ФСБ за провоз трудовых мигрантов через границу без нужных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как считает следствие, предприниматель 30 января заплатил силовику за организацию въезда в Ленобласть трудовых мигрантов из Узбекистана. Сумму взятки следком не называет. О процессуальном статусе сотрудника ФСБ также не сообщается.

«В настоящее время подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения»,— говорится в сообщении.

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