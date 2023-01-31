Приговор осужденным за коммерческий подкуп волгоградским энергетикам вступил в силу

В Волгограде вступил в силу приговор в отношении двух действующих и одного бывшего сотрудника ресурсоснабжающей организации, которые обвинялись в коммерческом подкупе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Красноармейский райсуд 12 сентября прошлого года признал ведущего инженера отдела режимов потребления службы по взаимодействию с потребителями ресурсоснабжающей организации Елену Вершинину, инженера первой категории Анастасию Игнатову и бывшего инженера Наталью Кравченко виновными в нескольких эпизодах коррупционного преступления. Установлено, что Вершинина с 30 сентября 2016 по 5 февраля 2018 года создала организованную группу из своих коллег для получения незаконного вознаграждения от потребителей за занижение объемов энергоресурсов. Соучастницы подыскивали клиентов. Всего таким способом сообщницы незаконно получили около 1,5 млн руб., половину из которых передали организатору.

Вину в содеянном Вершинина и Игнатова признали частично, Кравченко - полностью.

Первая из них приговорена к шести годам двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, в течение трех лет. Вторая получила 5,5 лет колонии общего режима с последующим лишением права занимать управленческие должности в течение 2,5 лет. Третья фигурантка получила два года восемь месяцев колонии общего режима, ей запрещено заниматься управленческой деятельностью в течение двух лет.

Сообщницы обжаловали приговор в апелляционном порядке, просив снизить назначенное наказание, однако облсуд оставил его без изменений.

В отношении лиц, передававших незаконное денежное вознаграждение, уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием изобличению злоумышленниц. Им произведен перерасчет стоимости энергоресурсов согласно фактическому потреблению.

Марина Ковалева