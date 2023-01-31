Представлявшегося сотрудником ФСБ мужчину задержали в Алтайском крае

Сотрудниками ФСБ Алтайского края задержан 30-летний местный житель, который выдавал себя за сотрудника ФСБ России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Как отмечают правоохранители, подозреваемый под видом сотрудника органов безопасности за прекращение проверки по факту незаконной торговли немаркированными табачными изделиями и алкогольной продукцией вымогал у предпринимателя из Рубцовска сначала 250 тыс. руб., а затем еще 1 млн руб.

О незаконной деятельности стало известно сотрудникам УФСБ России по Алтайскому краю. Вымогателя задержали, свою вину в содеянном он признал в полном объеме. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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Лолита Белова