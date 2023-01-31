Минфин поддержал выход ЦФА на биржи

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков поддержал вывод цифровых финансовых активов (ЦФА) на существующие биржевые площадки. Сейчас ЦФА выпускаются только в системах трех операторов информационных систем.

«Концептуально я бы поддержал предложение рынка, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки. Если это позволит увеличить оборот таких активов, почему бы этого не сделать»,— сказал господин Чебесков на конференции «Ъ» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Сейчас в реестр ЦБ включены только три оператора («Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус»), имеющих право выпускать цифровые финансовые активы. По данным регулятора, на конец ноября 2022 года они провели 16 сделок на сумму 227 млн руб. Согласно документам операторов, подавляющая часть сделок пришлась на выпуск ЦФА, обеспеченных правами требований. Сроки обращения составили 1,5–3 месяца, а ставки по рублевым инструментам — 12–18% годовых.