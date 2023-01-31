Услугами дизайнеров интерьера в Ижевске интересовались на 175% чаще в 2022 году

В столице Удмуртии спрос на услуги дизайнеров интерьера вырос на 175% за 2022 год, сообщает пресс-служба Авито Услуги. Предложений от специалистов стало больше на 173%. При этом стоимость зависит от задачи. В числе популярных услуг разработка дизайн-проекта квартир, загородных домов, офисов, студий и других нежилых коммерческих помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Кроме того, вырос спрос на услуги по установке натяжных потолков на 67%, количество предложений — на 176%. Средняя цена по городу составила 150 руб. за кв. м. Чаще на 42% ижевчане стали интересоваться услугами по замене и укладке полов и напольных покрытий, при этом число предложений выросло на 129%. Стоимость зависит от вида покрытия. Услуги поклейки обоев и малярные работы стали популярнее на 18%, а объявлений от мастеров и бригад при этом стало больше на 138%. Средняя цена по городу стартует от 120 рублей за кв. м.