Радий Хабиров занял седьмое место в рейтинге глав регионов по упоминаемости в соцмедиа за 2022 год

Глава Башкирии Радий Хабиров занял седьмое место в рейтинге «Медиалогии» по упоминаемости губернаторов в соцмедиа за 2022 год, набрав 328,75 тыс. сообщений. По сравнению с 2021 годом глава региона опустился на две позиции (ранее он был на пятом месте). В рейтинге за прошлый год его опередили глава ДНР Денис Пушилин (шестое место) и губернатор Крыма Сергей Аксенов (пятое место).

Лидируют в рейтинге глава Чечни Рамзан Кадыров (3,71 млн упоминаний в СМИ), глава Москвы Сергей Собянин (1,7 млн) и глава Московской области Андрей Воробьев (794,14 тыс.).

Майя Иванова

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