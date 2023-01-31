Вчера в Чишминском районе похоронили двух контрактников, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил глава района Ришат Мансуров.

В селе Ермекеево простились с 28-летним прапорщиком Динаром Садретдиновым. Он служил в ВС РФ с 2014 года. В 2019 году участвовал в специальной операции в Сирии, за что был награжден медалью.

24 февраля 2022 года Динар Садретдинов отправился на СВО. Как сообщает «Аургазинский вестник», военнослужащий погиб 12 октября во время исполнения боевой задачи около села Ягодное Купянского района Харьковской области. Посмертно награжден Орденом мужества и Орденом Шаймуратова.

В селе Калмашево простились с Айнуром Ибрагимовым.

Айнур Ибрагимов родился Уфе. Учился в Башкирском кадетском корпусе в Ишимбае, а также в Уфимском топливно-энергетическом колледже. Проходил военную службу по призыву в Росгвардии в Балашихе Московской области. С 2020 года по 2022 год служил в ВС РФ по контракту наводчиком артиллерийского самоходного орудия.

С февраля 2022 года Айнур Ибрагимов участвовал в СВО. По предварительной информации, он погиб 22 декабря 2022 года. Айнур Ибрагимов посмертно награжден Орденом мужества и орденом Шаймуратова.

Майя Иванова

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