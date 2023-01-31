ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Татарстане

ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в 38 субъектах РФ, включая Татарстан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего силовики пресекли преступную деятельность 93 жителей России. Все они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Помимо Татарстана, они вели деятельность, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, в Дагестане и т. д.

Правоохранители также провели оперативно-розыскные мероприятия по адресам проживания оружейников. В итоге им удалось изъять 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а именно десять пулеметов,, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, 45 выстрелов, 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ, свыше 40 тыс. патронов различного калибра, 16 подрывных машинок «ПМ-4», основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

"Ъ-Казань"