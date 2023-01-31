Бывшего тюменского следователя, сбившего насмерть двух рабочих, просят приговорить к 9,5 годам колонии

Гособвинение запросили девять лет и шесть месяцев колонии общего режима для бывшего майора юстиции СУ СКР по Тюменской области Павла Шадрина, который, как считает следствие, пьяным насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Экс-силовику инкриминируют п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Напомним, инцидент произошел 23 ноября 2021 года. По данным следствия, около 23:00 в Тюмени на объездной дороге в районе ул. Федюнинского, 54 автомобиль BMW, за рулем которого находился пьяный следователь, сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчины в возрасте 65 и 35 лет скончались на месте. СМИ сообщали, что после инцидента Павел Шадрин пытался скрыться с места преступления.

Расследование ведет главное следственное управление СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин взял его на личный контроль. Павла Шадрина уволили из следственных органов.

В ходе последнего слова в суде Павел Шадрин заявил, что вину полностью признает и раскаивается. «Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о совершенном преступлении. Погибших уже не вернуть, словами им не поможешь. Но я хочу, чтобы вы поверили, что я правда раскаялся. Каждый человек должен отвечать за свои поступки по закону», – отметил экс-силовик.

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