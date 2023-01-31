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Нововоронежская АЭС направила 77 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры города в 2022 году

В течение 2022 года Нововоронежская АЭС оказывала помощь городу-спутнику в реализации социально значимых проектов, передав на благотворительной основе 77 млн рублей.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Нововоронежская АЭС помогла закрыть существенную часть потребностей города в сфере образования. Так, атомная станция осуществила софинансирование мероприятий в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа национального проекта «Образование». Были проведены ремонт и модернизация школьных помещений, осуществлено финансирование содержания и эксплуатации школьного автобуса, приобретена снегоуборочная машина для Нововоронежской СОШ №1. Проделаны работы по ремонту фасада здания и пяти входных групп Нововоронежского политехнического колледжа, филиал НИЯУ МИФИ, а также разработаны проекты капитального ремонта ДС №14. Были выделены средства на приобретение спортивного инвентаря для всех общеобразовательных учреждений Нововоронежа и на другие социально значимые проекты города.

Финансовая помощь осуществлялась не только в адрес городских школ и садов, но и объектов, задействованных в сфере дополнительного образования. Были выделены средства на приобретение материально-технических средств и расходных материалов для творческого объединения «Леонардо-инженерный класс» Нововоронежского Дома детского творчества. Закуплены головные радиосистемы для вокальной студии г. Нововоронежа «До-ми-соль».

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«Город-спутник входит в зону социальной ответственности Нововоронежской АЭС. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы в Нововоронеже были созданы комфортные условия для жизни, досуга, всестороннего развития детей горожан. У нас есть ресурсы для того, чтобы способствовать улучшению качества жилищных условий, медицинских услуг, городской среды, мы находимся в постоянном контакте с администрацией города. Атомная станция регулярно оказывает всяческую, в том числе и финансовую, поддержку Нововоронежу», – прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Не обошли вниманием и нужды спортивных объектов атомного города. Спортивно-оздоровительному комплексу «Атом Арена» были выделены средства на приобретение и установку электрических рулонных штор для спортивного игрового зала и на приобретение спортивного инвентаря. Был осуществлен капитальный ремонт кровли манежа стадиона «Старт». Оба объекта построены благодаря Соглашению, заключенному между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. В 2022 году ему исполнилось 10 лет.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В рамках Соглашения был проведен колоссальный объем работ. На развитие инфраструктуры города Нововоронежа в 2022 году было выделено 466 млн рублей, благодаря которым продолжилась работа по благоустройству дворовых территорий, проведена модернизация сетей водоснабжения по ул. Космонавтов и напорного коллектора по ул. Набережная. В процессе реализации находятся проекты благоустройства второй очереди городского парка и капитального ремонта детского сада №15.

Также с помощью финансовой поддержки Концерна «Росэнергоатом» была проведена модернизация участков тепловых сетей. В ушедшем году провели полную замену трубопроводов магистральной сети в Северном микрорайоне. Таким образом, к началу отопительного сезона был завершен второй этап ремонтных работ. За два года было освоено 278 миллионов рублей. Полностью обновить городскую систему магистральных сетей теплоснабжения планируется в четыре этапа, до 2024 года. На 2023 год запланирован ремонт участка в старом районе города, на 2024 – реконструкция магистральной теплотрассы от котельной бывшего завода «Атомэнергозапчасть» до 7-го микрорайона. Столь масштабные работы в атомграде проводятся впервые. По оценкам специалистов, обновленная система теплоснабжения будет исправно функционировать после модернизации еще 25-30 лет.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

В 2023 году Нововоронежская АЭС планирует выделить средства на установку памятника А.С. Пушкину в рамках сооружения комплекса архитектурных форм исторического наследия г. Нововоронеж, на реконструкцию мемориального комплекса воинам-освободителям Воронежской земли в Северном микрорайоне, на капитальный ремонт «Аллеи героев».

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