Год аукционных рекордов

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич делится некоторыми итогами аукционных торгов произведениями искусства за минувший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted Shaffrey, File / AP Фото: Ted Shaffrey, File / AP

Компании Artprice.com и Artron.net как раз сейчас составляют отчет о рынке искусства за 2022 год, основанный на результатах аукционов со всей планеты. Он будет опубликован в сети на английском, французском и китайском языках в начале марта, прямо перед выставкой TEFAF в Маастрихте. Вот пока что несколько самых впечатляющих результатов 2022 года.

Среди отдельных лотов:

Вторая по дороговизне картина в истории аукционов после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи — «Голубая простреленная Мэрилин» Энди Уорхола, $195,04 млн.

Две самые дорогие фотографии всех времен — Ман Рэй, $12,412,5 млн и Эдвард Стейхен, $3 млн.

Второй самый дорогой принт из когда-либо проданных на торгах — «Скромная еда» Пабло Пикассо, $8 млн.

Вторая в аукционной истории самая дорогая видеоинсталляция — Дэвид Хокни, $1,232 млн.

Три самых дорогих гобелена — три работы Алигьеро Боэтти, с ценой от $5,5 млн до $8,8 млн.

Среди отдельных стран и аукционных домов:

Рекордный год для аукционов США — оборот изобразительного искусства составил более $7 млрд.

Рекордный год для картин на мировых аукционах — более $10 млрд по всему миру.

Рекордная сумма для одной коллекции произведений искусства получена за собрание сооснователя Microsoft Пола Аллена. Пять результатов, каждый выше $100 млн.

Рекордная годовая сумма для аукционного дома — $5,8 млрд в изобразительном искусстве для Christie's.

Рекордный год в евро для аукционов изобразительного искусства Франции и Германии.

Рекордная цена для произведения искусства на аукционе в Германии — Макс Бекманн «Автопортрет в желто-розовых тонах».

За произведение на аукционе в Японии — Энди Уорхол, «Серебряная Лиз».

Рекордная цена произведения на аукционе в Нидерландах — Виллем Герард Хофкер; «Балийские сестры на храмовом фестивале».

Также установлено множество рекордов для национальных художников — Люсьен Фрейд (Германия), Густав Климт (Австрия), Рене Магритт (Бельгия), Винсент Ван Гог (Голландия) и более маргинальные: индиец Васудео Гайтонде, люксембургер Эдвард Штейхен, нигерийка Нджидека Кросби, суданец Ибрахим Эль-Салахи.