Красноярску на проекты экологии дополнительно выделят 1,7 млрд рублей

На охрану окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов Красноярскому краю в 2023 году из федерального и регионального бюджетов дополнительно направят 1,7 млрд руб. Решение принято сегодня на заседании регионального правительства, сообщает министерство экологии и рационального природопользования края. В целом, с учетом дополнительных средств финансирование экологических программ в регионе на 2023-2025 годы составит 5,2 млрд руб.

По словам главы ведомства Павла Борзых, средства направят на строительство дамбы на реке Амыл села Качулька Каратузского района, капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон, а также на разработку проектно-сметной документации капремонта подпорной плотины в Минусинске и расчистку русла реки Амбарная.

Также городские власти намерены приобрести 11 электробусов и три зарядные станции для них. Больше тысячи частных домовладений будут переведены с угольного отопления на альтернативные источники теплоснабжения.

В прошлом году региональные власти сообщали, что Красноярск в течение двух лет получит на улучшение экологии из федерального бюджета около 2 млрд руб. Средства региону выделены в рамках федпроекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

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Лолита Белова