В Краснодаре ветерана Чеченской войны с сообщником осудили за торговлю наркотиками и оружием

В Краснодаре ветерана Чеченской войны и его знакомого признали виновными в незаконном обороте оружия и наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что фигуранты уголовного дела приобрели 50 граммов наркотиков и в дальнейшем перепродали их за 16,5 тыс. руб. Деньги злоумышленники поделили. Бывший участник боевых действий в Чечне также выращивал наркосодержащие растения и хранил дома психотропные средства для личного употребления. Его знакомый в 2021 году купил для перепродажи за 70 тыс. руб. списанный автомат Калашникова.

Нарушения закона выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и сбыт оружия), п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт, пересылка наркотических средств группой лиц в значительном размере), ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркотических растений).

Приговором суда злоумышленникам назначили по 9,5 лет лишения свободы в колониях особого и строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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