Операционная прибыль Samsung в последнем квартале 2022 года упала на 69%

Южнокорейский гигант Samsung Electronics опубликовал отчетность за четвертый квартал и за весь 2022 год. По итогам квартала операционная прибыль компании оказалась ниже на 69%, чем за аналогичный период 2021 года, и составила 4,3 трлн корейских вон ($3,5 млрд). Это самый низкий уровень этого показателя с 2014 года.

Квартальная выручка Samsung Electronics упала на 8%, до $57,3 млрд. При этом годовая выручка достигла $246 млрд, что является рекордом для компании, а годовая прибыль составила $35,3 млрд.

Слабые показатели четвертого квартала руководство Samsung Electronics объясняет тем, что в этот период «значительно ухудшилась деловая обстановка из-за слабого спроса в условиях глобального экономического спада». По оценкам компании, слабый спрос и корректировка заказчиками запасов продукции продолжат негативно влиять на показатели в текущем квартале, а спрос на смартфоны покажет снижение в годовом исчислении на фоне экономического замедления в крупных регионах. Тем не менее Samsung Electronics ожидает восстановления спроса со второго полугодия 2023 года.

Акции компании на Корейской бирже отреагировали на отчетность падением почти на 4%.

Алена Миклашевская