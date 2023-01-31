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В Челябинской области размер рекомендованного дохода для ипотечников вырос на 5,1%

Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки в Челябинской области вырос с марта по декабрь 2022 года на 5,1%, до 62,2 тыс. руб. в месяц. В целом по России зафиксировано снижение этой суммы на 6,6%, до 80,7 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное кредитное бюро.

В топ-30 регионов РФ с наибольшим объемом выданных ипотечных кредитов по размеру рекомендованного дохода Челябинская область занимает 29 место. Меньше сумма только в Удмуртии – 54,3 тыс. руб.

Динамика показателя в российских регионах носила разнонаправленный характер. Наибольшее снижение с марта по декабрь зафиксировано в Москве – на 14,2%, Санкт-Петербурге – 11,6%, Ленинградской области – на 11,4%, Краснодарском крае – на 9,8% и Тульской области – на 9,1%. Наивысший рост рекомендованного семейного дохода показали Тюменская область (+7,4%), Ставропольский (+7,1%) и Алтайский (+5,9%) края, а также в Воронежская (+5,3%) и Челябинская (+5,1%) области

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в марте 2022 года был пик роста среднего размера рекомендованного семейного дохода российского заемщика. Показатель постепенно уменьшался за счет снижения ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, а также постепенного сокращения стоимости жилья. «Все это, вкупе с увеличением сроков кредитования, привело к некоторому удешевлению стоимости ипотечного кредита и его обслуживания. В то же время динамика доходов населения и экономическая неопределенность пока не позволяет говорить о том, что ситуация с комфортным обслуживанием ипотеки существенно улучшилась»,– говорит Алексей Волков.

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