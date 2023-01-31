«История с допуском спортсменов на Игры будет продолжаться долго»

Условия Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Игры-2024 в Париже вызвали противоречивую реакцию в отечественном спортивном сообществе. В частности, есть те, кто не готов принимать условия МОК и призывает бойкотировать игры. В свою очередь, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предостерег от радикальных решений и напомнил, что при объявлении бойкота отечественный спорт окажется в еще большей изоляции на восемь лет. Так стоит ли России игнорировать Игры-2024? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Очередной виток разговоров о том, нужно ли ехать на Олимпиаду или нет, спровоцировало заявление МОК, точнее, документ, в котором появился пункт об отношении наших атлетов к СВО. Причем бумага эта называется «Заявление о солидарности с Украиной, санкциях против России и Белоруссии и статусе спортсменов из этих стран». Печень условий не то чтобы обширен, но для многих в мире спорта это стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения.

Призывов бойкотировать Олимпиаду появилось немало. В частности, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уверен, что соглашаться на условия МОК нельзя: «Мы не можем принять те условия, которые нам опять в очередной раз предлагают — выступать без гимна, без флага. Тут еще будут опрашивать спортсменов, за кого они — за "белых" или за "красных" и так далее. Вот эту глупость надо отмести. Участвовать стоит только в том случае, если Россию возвращают без всяких дополнительных условий. В противном случае все эти унижения испытывать по пятнадцатому разу — просто не уважать себя».

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, конечно, тоже в стороне не остался. Он взывает к разуму и уверяет, что игнорировать Игры нельзя ни в коем случае. По словам господина Позднякова, бойкот Россией турнира в Париже приведет к бану страны на восемь лет. Перспектива, безусловно, неприятная, но откуда взялась эта цифра? Про столь долгую дисквалификацию в документах МОК нет ни слова, подчеркнул спортивный юрист Артем Пацев:

«Нигде не сказано про восемь лет, по крайней мере, в хартии. И, честно говоря, мне сложно представить, что даже один какой-то бойкот будет наказан баном именно на такой срок, потому что это два олимпийских цикла, то есть очень серьезная санкция. Вряд ли исполком МОК станет таким образом наказывать какие-то команды».

В отличие от России, другие страны не боятся наказания за бойкот. Так, министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх-2024. Так что в случае допуска наших спортсменов МОК точно столкнется с протестом со стороны других стран. Решение президента организации Томаса Баха при этом исходе предсказать несложно.

Но даже, несмотря на такой расклад, большинство российских спортсменов надеются выступить на турнире и о бойкоте не думают, уверен вице-президент Федерации спортивной гимнастики, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов: «Хочу и буду верить до конца, что наши ребята и девчонки смогут участвовать в Олимпийских играх. Но это в сегодняшней ситуации непросто. Однако верить надо, надо тренироваться, надо готовиться, надо, во всяком случае, сделать все, что от нас зависит».

Понятно, что история с допуском российских спортсменов на Игры будет продолжаться долго. Как она завершится, посмотрим. Но скорее всего, пока не будет конкретного указания сверху по поводу того, как действовать в этой ситуации, дебаты по вопросу, нужно ехать на Игры или нет, не прекратятся.

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