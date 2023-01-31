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Коммерсантъ FM
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«История с допуском спортсменов на Игры будет продолжаться долго»

Владимир Осипов — о требованиях МОК к россиянам

Условия Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Игры-2024 в Париже вызвали противоречивую реакцию в отечественном спортивном сообществе. В частности, есть те, кто не готов принимать условия МОК и призывает бойкотировать игры. В свою очередь, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предостерег от радикальных решений и напомнил, что при объявлении бойкота отечественный спорт окажется в еще большей изоляции на восемь лет. Так стоит ли России игнорировать Игры-2024? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Очередной виток разговоров о том, нужно ли ехать на Олимпиаду или нет, спровоцировало заявление МОК, точнее, документ, в котором появился пункт об отношении наших атлетов к СВО. Причем бумага эта называется «Заявление о солидарности с Украиной, санкциях против России и Белоруссии и статусе спортсменов из этих стран». Печень условий не то чтобы обширен, но для многих в мире спорта это стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения.

Призывов бойкотировать Олимпиаду появилось немало. В частности, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уверен, что соглашаться на условия МОК нельзя: «Мы не можем принять те условия, которые нам опять в очередной раз предлагают — выступать без гимна, без флага. Тут еще будут опрашивать спортсменов, за кого они — за "белых" или за "красных" и так далее. Вот эту глупость надо отмести. Участвовать стоит только в том случае, если Россию возвращают без всяких дополнительных условий. В противном случае все эти унижения испытывать по пятнадцатому разу — просто не уважать себя».

Как глава МОК высказался о возвращении россиян в мировой спорт

Как глава МОК высказался о возвращении россиян в мировой спорт

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, конечно, тоже в стороне не остался. Он взывает к разуму и уверяет, что игнорировать Игры нельзя ни в коем случае. По словам господина Позднякова, бойкот Россией турнира в Париже приведет к бану страны на восемь лет. Перспектива, безусловно, неприятная, но откуда взялась эта цифра? Про столь долгую дисквалификацию в документах МОК нет ни слова, подчеркнул спортивный юрист Артем Пацев:

«Нигде не сказано про восемь лет, по крайней мере, в хартии. И, честно говоря, мне сложно представить, что даже один какой-то бойкот будет наказан баном именно на такой срок, потому что это два олимпийских цикла, то есть очень серьезная санкция. Вряд ли исполком МОК станет таким образом наказывать какие-то команды».

В отличие от России, другие страны не боятся наказания за бойкот. Так, министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх-2024. Так что в случае допуска наших спортсменов МОК точно столкнется с протестом со стороны других стран. Решение президента организации Томаса Баха при этом исходе предсказать несложно.

Но даже, несмотря на такой расклад, большинство российских спортсменов надеются выступить на турнире и о бойкоте не думают, уверен вице-президент Федерации спортивной гимнастики, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов: «Хочу и буду верить до конца, что наши ребята и девчонки смогут участвовать в Олимпийских играх. Но это в сегодняшней ситуации непросто. Однако верить надо, надо тренироваться, надо готовиться, надо, во всяком случае, сделать все, что от нас зависит».

Что принес России год международной изоляции

Что принес России год международной изоляции

Понятно, что история с допуском российских спортсменов на Игры будет продолжаться долго. Как она завершится, посмотрим. Но скорее всего, пока не будет конкретного указания сверху по поводу того, как действовать в этой ситуации, дебаты по вопросу, нужно ехать на Игры или нет, не прекратятся.

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