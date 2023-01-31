Назначен новый заместитель полпреда президента в Сибири

Заместителем полномочного представителя президента в Сибири назначен Федор Дедус, сообщает Сибирский окружной информационный центр. Он будет курировать вопросы работы департаментов правоохранительной деятельности, обороны и безопасности и департамента организационного и документационного обеспечения.

Федор Дедус проходил службу в Вооруженных Силах РФ и Федеральной службе по оборонзаказу, работал в администрации президента России, с декабря 2021 года был помощником полпреда президента РФ в Сибири.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе полпредства, ранее вопросы правоохранительной деятельности, обороны и безопасности курировал Александр Бутин. Он уволился по собственному желанию.

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Анна Егорова