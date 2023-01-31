В Татышлинском районе на капремонт двух школ направят до 224 млн рублей

Администрации двух школ в Татышлинском районе на конкурсах 16 февраля планируют выбрать подрядчиков капремонта общей начальной стоимостью до 224 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена капремонта школы в селе Нижнебалтачево определена в 101,25 млн руб., а в селе Верхние Татышлы — 122,78 млн руб. Они будут оплачены из федерального бюджета, бюджетов республики и Татышлинского района.

Капремонт в обеих школах должен быть завершен до 1 августа. В школах необходимо утеплить кровлю, заменить оконные и дверные блоки, смонтировать алюминиевый витраж с дверью, навесные панели на фасаде, входные группы и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Башкирии на двух конкурсах 16 февраля планируют выбрать подрядчиков капитального ремонта гимназии 1 Нефтекамска и Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева в Сибае. Администрация Нефтекамска планирует направить на капремонт гимназии 120,45 млн руб., сибайский лицей — 122 млн руб.

Майя Иванова

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