В Ярославле на восемь месяцев продлили ремонт инфекционной больницы

Капитальный ремонт лечебного корпуса «Инфекционной клинической больницы» в Ярославле продлен до 1 сентября 2023 года. Дополнительное соглашение размещено на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Лечебный корпус инфекционной больницы на проспекте Октября в Ярославле делают с ноября 2021 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на ремонт было выделено федеральное финансирование в 130 млн руб. Сроки самого ремонта постоянного сдвигаются.

Согласно порталу госзакупок, первый подрядчик ООО «Строительная компания "Олимп"» из Калужской области выполнил работ на 18 млн руб. при общей сумме государственного контракта в 181 млн руб. 1 июля 2022 года контракт с подрядчиком был расторгнут по соглашению сторон, в качестве пеней и штрафов «СК "Олимп"» должен выплатить больше миллиона рублей.

Сейчас на объекте работает ООО «Русстройком» из Мордовии. По контракту с данной компанией все работы по капитальному ремонту должны были выполнить до конца декабря 2022 года, но перед новым годом срок исполнения государственного контракта продлили до 1 сентября 2023 года. Общая сумма государственного контракта составляет 162,7 млн руб.

Андрей Иванов