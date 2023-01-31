Дума Екатеринбурга попросила разобраться с утечкой данных для похоронных бюро

Депутат Екатеринбургской городской думы Любовь Боркова попросила муниципальный центр потребителей и управление Роспотребнадзора заняться урегулированием деятельности похоронных бюро. Во время заседания комиссии госпожа Боркова озвучила проблему, как с формированием стоимости ритуальных услуг, так и с передачей личных данных похоронным бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В качестве примера, она рассказала ситуацию из личной жизни: «Когда случается несчастье, то сразу же ночью идут звонки. Когда у меня не стало мужа, то в два часа ночи очередь была этих представителей. Всем же понятно, откуда разносится эта информация. Необходимо какие-то показательные мероприятия сделать, чтобы был порядок. Родственники находятся в тяжелом психологическом состоянии, а их достают эти люди».

Она пожаловалась на то, что в похоронных бюро людям не предоставляют прейскурант, а просто озвучивают стоимость. «Родственники идут в ритуальное агентство и им говорят место будет стоить столько-то. Хотя такое же точно место у знакомых было два месяца назад 100 тыс. руб., а сейчас и 200, и 300 тыс. руб. А откуда у пожилых людей могут быть такие деньги? Вот здесь необходимо государству под какой-то неусыпный контроль брать это направление. Это рано или поздно коснется каждой семьи»,— заявила Любовь Боркова.

Директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янина Голубева ответила, что МБУ не наделен ни надзорными, ни контрольными полномочиями. «Роспотребнадзор здесь тоже "лишен зубов", потому что действует мораторий на проверки. Единственное, на кого мы уповаем по вопросам ритуальных услуг — на полицию, правоохранительные органы. Но, к сожалению, случаев возбуждения уголовных дел — единицы. У ритуальных услуг такая организованная деятельность бизнеса, не всегда честная»,— рассказала Янина Голубева, добавив, что пока МБУ не знает «с какой стороны подходить к нашим правоохранительным органам».

По словам госпожи Голубевой, по итогам 2022 года количество обращений в центр, которые касаются установки и изготовления памятников, снизилось со 170 до 14, но в два раза увеличилось количество обращений по ритуальным услугам. Она также отметила, что центр разбирался с ситуациями в частном порядке и помогал возвращать средства.

Что касается разглашения информации (передачи данных похоронным службам) не относится к защите прав потребителей, добавила начальник центрального екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина. «В данном случае вопрос, кто именно разгласил информацию? И это необходимо установить и это компетенция правоохранительных органов, они должны устанавливать откуда идет утечка информации», - отметила она.

В завершении темы госпожа Голубева пообещала, что муниципальный центр защиты потребителей подготовит объясняющие посты в социальных сетях для людей, которые попали в такую ситуацию.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Мария Игнатова