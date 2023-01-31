На Кубани за сутки коронавирусом заболели 44 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 44 человека. Среди новых пациентов 23 женщины и 21 мужчина.

В Краснодаре зарегистрировали 11 случаев заболевания, в Сочи — девять. Еще четыре человека заразились в Мостовском районе. В Северском муниципалитете выявили четыре эпизода. По два новых пациента отметили в Новороссийске, Ейском, Лабинском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах. По одному человеку, заболевшему COVID-19, зарегистрировали в Анапе, Геленджике, Калининском, Каневском, Славянском, Староминском и Тихорецком муниципалитетах.

Всего с начала пандемии на Кубани заболевание подтвердили у 345 139 человек. За весь период с выздоровлением выписали 333 492 пациентов, скончались 11 145 заболевших.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram