Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде включили в план концессий

Мэрия включила стадион «Водник» в центре Нижнего Новгорода в перечень объектов, по которым в 2023 году планируется заключить концессионное соглашение. Площадку намерены реконструировать до 2025 года.

Реконструкцию стадиона «Водник» обсуждают 10 лет, но из-за отсутствия финансирования вопрос до сих пор не решен. В августе 2022 года проект восстановления площадки прошел экспертизу со второй попытки.

Обновление стадиона планируется провести в два этапа: на первом отремонтируют офисное здание «Водника» и гараж, на втором – построить крытый каток, футбольный манеж и беговые дорожки, реконструировать футбольное поле.

Анастасия Еремина