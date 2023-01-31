19-летний житель Глазова предстанет перед судом за нападение на подростков с отверткой и ножом

В Удмуртии перед судом предстанет 19-летний житель Глазова. Молодого человека обвиняют в разбое в отношении нескольких несовершеннолетних и грабеже (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, утром 5 августа нетрезвый молодой человек на улице Советская в Глазове напал с отверткой на 16-летнего подростка. Он потребовал передать деньги, которых у мальчика не оказалось.

После этого злоумышленник пришел в квартиру местного жителя, где в компания мужчин употребил алкоголь и вышел вооруженный ножом. На улице Школьная он заметил двух подростков в возрасте 13 и 15 лет. Угрожая ножом, он отобрал у детей велосипед и телефон. Затем молодой человек вернулся в квартиру и открыто похитил телевизор, который затем сдал в ломбард.

В рамках расследования допрошены свидетели и потерпевшие, а похищенное имущество изъято. Дело направлено в суд с обвинительным заключением.