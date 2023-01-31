В Крыму в суд направили дело водителя автобуса, въехавшего в толпу людей на вокзале

Прокуратура Феодосии направила в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Краснодарского края, въехавшего на автобусе в толпу пешеходов на автостанции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
По данным ведомства, в конце августа 2022 года мужчина, управляя рейсовым автобусом KIA Granbird Greenfield, перескочил через бордюр, подъезжая к платформе №4, и допустил наезд на нескольких человек. В результате происшествия люди получили различные травмы, в том числе тяжелые.
В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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