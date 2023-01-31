Суд обязал Шамиля Газизова выплатить 92 млн рублей в пользу «Спартака»

Судья Октябрьского райсуда Уфы Юлия Проскурякова обязала экс-гендиректора московского футбольного клуба «Спартак» Шамиля Газизова выплатить клубу 92,3 млн руб. Мотивировочную часть решения судья не зачитала. Юрист господина Газизова Рафаэль Махмутов заявил о намерении обжаловать решение.

«Суд решил удовлетворить исковые требования АО ФК “Спартак-Москва” к Газизову Шамилю Камиловичу. Взыскать с Газизова Шамиля Камиловича в пользу АО ФК “Спартак-Москва” сумму неосновательного обогащения в размере 81,9 млн руб., проценты в размере 10,3 млн рублей за период с девятого декабря 2020 года по первое июля 2022 года», — заявила Юлия Проскурякова.

Как ранее сообщала юрист клуба Татьяна Завьялова, 88 млн руб. футбольный менеджер перевел себе сам, имея доступ к счету клуба и к электронному ключу. Представитель господина Газизова с претензиями не соглашался, отметив, что его доверитель не мог сам себе отправить деньги.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте