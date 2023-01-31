«Авито»: продажи премиальных машин с пробегом выросли на 42% в Нижегородской области

По итогам 2022 года продажи премиальных автомобилей на вторичном рынке Нижегородской области выросли на 42%, сообщили эксперты «Авито Авто». Средняя стоимость трехлетней машины премиум-класса с пробегом составила 5,5 млн руб. Для сравнения, в начале 2022 года модель этого сегмента стоила в среднем 4,7 млн руб.

Автомобили премиальных брендов заняли 0,9% от общего количества проданных в регионе машин с пробегом. Лидерами по продажам стали BMW X5, Lexus RX (доля каждой модели — 5,3%) и BMW X3 (доля 4,8%).

В России в целом продажи премиальных автомобилей на вторичном рынке выросли в прошлом году на 55%. Трехлетнюю машину премиум-класса можно было купить в среднем за 5,3 млн руб. На их долю пришлось 1,7% от общего числа продаж на российском рынке автомобилей с пробегом.

Елена Ковалева