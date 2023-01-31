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Водитель грузовика погиб в столкновении с фурой в Воткинском районе Удмуртии

Сегодня, 31 января, около 1:50 на 15 км дороги «Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем» в Воткинском районе Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и фура Renault Premium, после чего грузовик съехал с дороги и перевернулся.

Фото: ГИБДД Удмуртии

Фото: ГИБДД Удмуртии

В результате дорожной аварии 43-летний водитель Isuzu получил смертельную травму. По факту происшествия проводится проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства.

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