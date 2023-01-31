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После ДТП с погибшим в Богородском районе возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП в Богородском районе, произошедшего 27 января, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Авария случилась ранним утром на 442 км дороги «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород». Водитель «КАМАЗа» с прицепом не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Грузовик врезался в автомобиль Ssang Yong, пассажир иномарки погиб, а водителя госпитализировали с травмами.

Предполагаемому виновнику ДТП может грозить до пяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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