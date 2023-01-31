На Кубани задержали подпольных оружейников

В Краснодарском крае задержаны подозреваемые, которые восстанавливали оружие в подпольных мастерских, а затем сбывали его. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

Всего в ноябре—декабре 2022 года были задержаны 93 человека из 38 регионов России. Из незаконного оборота изъяли 253 единицы огнестрельного оружия. У злоумышленников обнаружили 10 пулеметов («ДП-27», «Максима», «ПК», «ПКТ», «Утес»), 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовки и карабина, в том числе иностранного производства, 11 гранатометов и огнеметов, 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса, 316 взрывателей, 160 кг взрывчатки, 40,6 тыс. патронов, 16 подрывных машинок «ПМ-4».

В общей сложности правоохранительные органы пресекли работу 38 подпольных оружейных мастерских.

Анастасия Донскова

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