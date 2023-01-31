Предприятия нефтегазохимического комплекса в Татарстане нарастили объемы производства на 1,8%

По итогам 2022 года базовые предприятия нефтегазохимической отрасли Татарстана нарастили объемы производства на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом говорится в пресс-релизе совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое состоится в Доме Правительства республики.

Рост произошел за счет увеличения объемов нефтедобычи, производства нефтепродуктов и удобрений. По сравнению с 2021 годом выручка предприятий нефтегазохимической отрасли выросла, в результате отчисления в консолидированный бюджет Татарстана составили 121 млрд руб., увеличившись на 40%.

"Ъ-Казань"