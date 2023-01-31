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В Пензенской области направлено в суд дело об убийстве женщины путем поджога

Жителя Пензенской области будут судить за убийство 37-летней супруги с особой жестокостью. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, ночью 17 июля 2022 года в гости к семье, проживающей на железнодорожной станции Аленевка Пензенского района, пришла семейная пара с ребенком и друг обвиняемого. Утром во время застолья между супругами – хозяевами дома произошел конфликт. Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за причинение супруге тяжелых травм, начал избивать жену ногами, за волосы вытащил ее из дома на улицу, где дважды ударил найденным ломом. После этого 32-летний злоумышленник взял в сарае бутылку, заполненную смесью бензина и масла, облил супругу и поджег с помощью зажигалкой. Очевидцы пытались потушить женщину, но она получила ожоги 90% тела. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась в больнице 20 июля.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение. Он находится под стражей.

Марина Ковалева

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