Губернаторы Курской и Белгородской областей заявили о необходимости дополнительных мер поддержки для аграриев на приграничных территориях

В правительствах приграничных регионов Черноземья заявили о необходимости дополнительных мер поддержки аграриев, чья работа затруднена проводимой спецоперацией России на Украине.

Так, губернатор Курской области Роман Старовойт поднял эту тему в ходе вчерашней встречи с председателем Совета законодателей ЦФО, главой Московской гордумы Алексеем Шапошниковым. Он рассказал, что сельскохозяйственные компании и фермеры несут ущерб от обстрелов с сопредельной территории. Кроме того, по словам губернатора, из сельхозоборота вынужденно вывели некоторые площади сельхозназначения - не только из-за риска обстрелов, но и в связи со строительством фортификационных сооружений.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вчера вечером также сообщил в соцсетях об особенностях помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов. «С точки зрения закона, мы за счет средств федерального бюджета можем выплатить определенную сумму, которая часто несопоставима с понесенными потерями. Поэтому в этом вопросе также рассчитываем на поддержку федерального центра, принятые решения озвучу дополнительно. А вот по фермерским хозяйствам и севу той же сои на приграничных территориях проведем совещание в середине февраля, отдельно собрав аграриев»,- пообещал он.

Почему аграрии, пострадавшие от обстрелов, не могут рассчитывать на поддержку страховщиков - в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков